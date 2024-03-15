В Уфе открылся Центр общественного наблюдения

В Башкортостан стартовало трехдневное голосование на выборах Президента России. В столице республики открылся Центр общественного наблюдения. Здесь в течение всех трех дней будут находиться представители Общественной палаты республики и эксперты Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в 2024 году в Башкортостане.

Напомним, сегодня в 8 утра в Башкортостане открылись 3308 избирательных участков для выборов Президента России. Голосование продолжится три дня, участки будут открыты с 8 утра до 20 часов. Они располагаются в больницах, СИЗО, санаториях, на ж/д вокзале. Для граждан, которые не могут прийти по разным причинам, но хотят принять участие в выборах, предусмотрено голосование на дому. Они могут обратиться в свои избиркомы до 14 часов 17 марта.