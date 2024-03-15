В Аургазинском районе работают почти 50 избирательных участков

Мы находимся на крупнейшем избирательном участке Аургазинского района. Он открылся в доме культуры села Толбазы. Голосование здесь осуществляется при помощи КОИБов. Очередей нет – две электронные урны работают исправно. На участке ожидают 23 особенных избирателей – молодых людей, которые голосуют впервые.

Те, кто в силу возраста еще не может проголосовать, приходят на участок вместе с родителями. Они могут поучаствовать в традиционной акции «Рахмат». Браслет с QR-кодом получат более 2,5 тыс. избирателей, которые проголосуют на этом избирательном участке на выборах Президента Российской Федерации.