В Башкирии на выборах Президента России работает наблюдатель из Болгарии

В Башкирии на выборах Президента России на избирательных участках работают 10 иностранных наблюдателей. Один из них – Боян Стефанов Чуков из Болгарии. Сегодня он принял участие в прямом эфире проекта «Салям» телеканала БСТ.

Эксперт рассказал, что он уже работал наблюдателем на выборах в Марокко и Узбекистане. В нашем регионе он работает впервые. При этом гость отметил, что здесь он чувствует себя как дома.

Напомним, в дни выборов в разных городах и районах Башкирии работают наблюдатели из Австрии, Шри-Ланки, Индонезии и других стран.

В 08:00 в республике открылись 3308 избирательных участков, которые будут работать в течение трех дней до 20:00 местного времени. Те, кто по каким-либо причинам не может выйти из дома, но готов проголосовать на выборах Президента России, могут отдать свой голос из дома.

Фото: скриншот видео