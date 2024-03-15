В Зианчуринском районе принять участие в выборах Президента смогут более 19 тыс. человек

Традиционно активную явку показывают жители сельской местности. В данный момент съёмочная группа телеканала БСТ работает в Зианчуринском районе. С 8 утра в муниципалитете открылись 53 участковых избирательных участка.

Как и по всей республике, избирательные участки в Зианчуринском районе открылись ровно в 8 часов утра. Сопровождалась данная процедура исполнением государственных гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан, после чего первые избиратели исполнили свой гражданский долг. Традиционно жители сельской местности стараются проголосовать именно с утра. Для многих это уже традиция.

Всего в Зианчуринском районе открыты 53 избирательных участка, на которых до 17 числа смогут проголосовать более 19 тысяч человек. 280 избирателей Зианчуринского района впервые воспользуются своим правом голоса. Один из них – студент Башкирского государственного аграрного университета Максим Куянов. По этому случаю члены участковой избирательной комиссии подарили студенту сладкий подарок.