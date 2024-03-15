Стало известно, как в Башкирии прошли первые часы на выборах Президента РФ

15 марта в 08:00 в Башкирии стартовали трёхдневные выборы Президента России. Уже в первые часы работы избирательных участков желающих проголосовать много. Чем запомнится начало выборов Президента России 2024 в Башкирии, рассказали корреспонденты ГорОбзор.ру.
Так, на участок № 3499 в Нефтекамске, как рассказали в издании «Красное знамя», пришла 84-летняя Венера Мунирова. Ее отец воевал с генералом Минигали Шаймуратовым.
Жители Октябрьского пришли на избирательные участки семьями, не желая пропустить главное событие года. На УИК № 547, например, заметили бабушку Валентину, дочь Лиану и 8-летнюю внучку Жасмин. Взрослые не только подарили ребенку эмоции, но и подали правильный пример.
А первыми на выборах президента России в Малоязе стала многодетная семья Вахитовых. Чета рассказала изданию «На земле Салавата», что им важно не просто сделать свой выбор, им важно обеспечить стабильное будущее страны для своих детей. Белоречанка Наталья Озерова устроила праздник на участке, принеся с собой пироги и блины. Как рассказал «Белорецкий рабочий», учительница русского языка и литературы решила не только выполнить гражданский долг, но и поднять всем настроение. Жители столицы не уступили по активности. Уфимцы говорят о том, что они патриоты и им нужен хороший правитель, потому они и пришли в первые часы на участки.