В Уфе на избирательном участке работают сотрудники телерадиокомпании «Башкортостан»

На одном из избирательных участков в Уфе работают сотрудники нашей телерадиокомпании. Это уже стало доброй традицией. Журналисты, режиссеры, ведущие входят в состав комиссии на участке №185. Он расположен в Хореографическом колледже имени Рудольфа Нуреева.

Этого члена избирательной комиссии знают не только местные жители, уже не в первый раз встречающие его на участке. Урны опломбирует ведущий телеканала БСТ Наиль Юнусов вместе с журналистом «Спутник ФМ» Алиной Гилязовой. На улице уже ждут, готовые отдать свой голос за кандидата. Считанные минуты до начала выборов. Даже перед эфиром волнения меньше, признаются Наиль Юнусов.

Для первых избирателей подготовили подарки – сладости и чай. Это, конечно, приятные бонусы, но не ради этого они пришли отдать свой голос. Также на избирательном участке проголосовавшие получали специальный браслет акции «Рахмат». Он дает скидку от 10 до 50 процентов у компаний-партнеров.