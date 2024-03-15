В Уфу прибудет эшелон «Сила в правде»

В воскресенье, 17 марта, на железнодорожную станцию Уфы прибудет тематический поезд. В пресс-службе военного комиссариата уточнили, что эшелон посвящен мужеству и героизму военнослужащих России, развитию юнармейского движения, а также современному вооружению.

Состав приедет в рамках акции Министерства обороны страны «Сила в правде!». Уфимцам и гостям столицы представят экспозицию боевой техники времен Великой Отечественной войны, новейшие образцы военной техники, которые участвуют в спецоперации на Донбассе. Кроме того, зрителям покажут концерт с участием творческих коллективов ведомства и артистов Башкирии.

В этот же день состоится акция «Военная служба по контракту — выбор сильных!», в ходе которой все желающие смогут посетить пункт отбора на территории железнодорожного вокзала.

Состав будет стоять в Уфе с 10:00 до 15:00 по местному времени.

Добавим, акция «Сила в правде» стартовала 23 февраля в столице России. Поезд уже побывал в 67 городах страны. Последний остановочный пункт – Белорусский вокзал в Москве в День Победы 9 мая.