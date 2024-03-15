Международные наблюдатели оценили национальный колорит выборов в Башкирии

Сегодня, 15 марта, в 08:00 стартовали трёхдневные выборы Президента России. За ходом голосования наблюдают международные наблюдатели. Так, в Башкирию приехали представители Беларуси, Казахстана, Индонезии, Шри-Ланки, Австрии, Молдовы, Сербии, Болгарии и Гватемалы. В рамках работы общественного пресс-центра «Выборы президента России – 2024» они поделились своими впечатлениями.

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Мы понимали, что в Российскую Федерацию приедет достаточное количество международных экспертов-наблюдателей, поскольку интерес к выборам президента России во всем мире очень высокий. Гостей в нашей республике впечатлил масштаб организации всей системы общественного контроля.

Лида Исаргакова, руководитель регионального штаба по общественному наблюдению, и. о. руководителя Общественной палаты РБ

Помимо организации системы общественного контроля, международные наблюдатели были поражены национальным колоритом, который был на избирательных участках.

Было очень приятно видеть, что люди пришли в национальных костюмах. Например, в Зауралье приходили в башкирских костюмах, на северо-западе в традиционных для финно-угорских народов нарядах. Это делает некий колорит. И наших международных наблюдателей это очень удивило.

Максим Беляев, член общественного штаба по наблюдению за выборами
Телерадиоведущий
Уфимская волна