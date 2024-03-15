Международные наблюдатели оценили национальный колорит выборов в Башкирии

Мы понимали, что в Российскую Федерацию приедет достаточное количество международных экспертов-наблюдателей, поскольку интерес к выборам президента России во всем мире очень высокий. Гостей в нашей республике впечатлил масштаб организации всей системы общественного контроля.

Лида Исаргакова, руководитель регионального штаба по общественному наблюдению, и. о. руководителя Общественной палаты РБ