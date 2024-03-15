Международные наблюдатели оценили национальный колорит выборов в Башкирии

Сегодня, 15 марта, в 08:00 стартовали трёхдневные выборы Президента России. За ходом голосования наблюдают международные наблюдатели. Так, в Башкирию приехали представители Беларуси, Казахстана, Индонезии, Шри-Ланки, Австрии, Молдовы, Сербии, Болгарии и Гватемалы. В рамках работы общественного пресс-центра «Выборы президента России – 2024» они поделились своими впечатлениями.
Помимо организации системы общественного контроля, международные наблюдатели были поражены национальным колоритом, который был на избирательных участках.