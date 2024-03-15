В Уфе 120 автовладельцев остались без прав из-за наркотиков

В Уфе прокуратура Калининского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в ходе проверки были установлены личности 120 жителей столицы Башкирии, которые состоят на учете у наркологов по причине употребления наркотических веществ. При этом все они имеют водительские удостоверения.

В ведомстве подчеркнули, что наркотическая зависимость препятствует безопасности на дорогах, в связи с чем прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении права этих автовладельцев на управление источником повышенной опасности.