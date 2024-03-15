По Башкирии начал курсировать новый электропоезд

С 15 марта в Башкирии запустили новый современный электропоезд ЭП2Д, состоящий из шести вагонов. Как рассказали в пресс-службе регионального минтранса, поезд будет курсировать по маршрутам Уфа – Улу-Теляк и Уфа – Раевка.

Вагоны поезда оснащены четвертой выдвижной ступенью для более комфортной посадки и высадки пассажиров. Кроме того, состав оснастили шумоизоляцией, системами видеонаблюдения и кондиционирования, комфортабельными креслами, USB-розетками и креплениями для велосипедов.