В Башкирии мужчина оставил ребёнка без матери

В Нефтекамске перед судом предстал 40-летний местный житель, которого обвинили в убийстве женщины.
В ноябре прошлого года горожанин в состоянии опьянения поссорился с сожительницей. Мужчина избил несчастную, а травмы оказались несовместимы с жизнью.
Свою вину мужчина признал. Он способствовал расследованию преступления, принимал участие в похоронах убитой, извинился перед родственниками. Также у горожанина имеется заболевание. Однако эти обстоятельства не помогли мужчине избежать наказания. Суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить матери и сыну погибшей по 500 тысяч рублей на каждого в качестве компенсации морального вреда.