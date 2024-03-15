В Башкирии мужчина оставил ребёнка без матери

Свою вину мужчина признал. Он способствовал расследованию преступления, принимал участие в похоронах убитой, извинился перед родственниками. Также у горожанина имеется заболевание. Однако эти обстоятельства не помогли мужчине избежать наказания. Суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить матери и сыну погибшей по 500 тысяч рублей на каждого в качестве компенсации морального вреда.