В Зианчуринском районе избиратели традиционно показывают высокую явку

Важен голос каждого. Пожилые и маломобильные граждане даже из отдаленных населенных пунктов могут воспользоваться своим избирательным правом на дому. К ним приезжают выездные комиссии с переносными урнами.

Как и по всей республике, избирательные участки в Зианчуринском районе открылись в 8 часов утра. И на данный момент жители активно принимают участие в выборах Президента Российской Федерации. Всего в муниципалитете работают 53 участка. Ну а те, кто изъявил желание проголосовать на дому, заранее подали заявку. Члены УИК приезжают к ним с переносными урнами. Один из старейших избирателей Зианчуринского района, столетняя Магафура Рахматулловна, воспользовалась своим правом и проголосовала на дому. По словам ее дочери, она никогда не пропускала ни одни выборы. И на этот раз пригласила выездную комиссию домой в первый же день голосования.

За будущее России проголосовал и последний в Зианчуринском районе ветеран Великой Отечественной войны, живущий в деревне Абзан. Ахметдин Халитов в 17 лет отправился на фронт и сегодня в свои 96 желает только одного: чтобы наши воины вновь вернулись домой с победой. Ну а будущий Президент страны должен уделять внимание каждому жителю, считает ветеран.