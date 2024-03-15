В башкирских Туймазах свой голос за Президента России отдала 102-летняя бабушка

Мне уже много не надо. Все, о чем мечтала, у меня есть. Теперь голосую за будущее для своих внуков и правнуков. Один из правнуков выбрал карьеру военного. Служит в Северодвинске. Каждое утро просыпаюсь с молитвами о нем, обо всех военных, которые защищают наш покой, границы нашей страны. У меня есть план: дожить до того момента, когда закончится спецоперация. Будем праздновать!

Разия Тимашева, пенсионерка