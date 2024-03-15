В башкирских Туймазах свой голос за Президента России отдала 102-летняя бабушка

Разия Тимашева, 1922 года рождения, ни разу в своей жизни не пропускала выборы. До 90 лет на избирательные участки ходила сама. Последние несколько лет голосует из дома.

Фото №1 - В башкирских Туймазах свой голос за Президента России отдала 102-летняя бабушка

Женщина долгое время работала в Уфе на швейной фабрике, потом специалистом в ЗАГСе. Сейчас живет со своей дочкой, которой уже 81 год.

Мне уже много не надо. Все, о чем мечтала, у меня есть. Теперь голосую за будущее для своих внуков и правнуков. Один из правнуков выбрал карьеру военного. Служит в Северодвинске. Каждое утро просыпаюсь с молитвами о нем, обо всех военных, которые защищают наш покой, границы нашей страны. У меня есть план: дожить до того момента, когда закончится спецоперация. Будем праздновать!

Разия Тимашева, пенсионерка

#выборы24

Фото: издание «Туймазинский вестник»  

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