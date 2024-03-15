В башкирских Туймазах свой голос за Президента России отдала 102-летняя бабушка
Разия Тимашева, 1922 года
рождения, ни разу в своей жизни не пропускала выборы. До 90 лет на
избирательные участки ходила сама. Последние несколько лет голосует из дома.
Женщина долгое время
работала в Уфе на швейной фабрике, потом специалистом в ЗАГСе. Сейчас живет со
своей дочкой, которой уже 81 год.
Мне уже много не надо. Все, о чем мечтала, у меня есть. Теперь голосую за будущее для своих внуков и правнуков. Один из правнуков выбрал карьеру военного. Служит в Северодвинске. Каждое утро просыпаюсь с молитвами о нем, обо всех военных, которые защищают наш покой, границы нашей страны. У меня есть план: дожить до того момента, когда закончится спецоперация. Будем праздновать!