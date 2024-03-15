В Башкирии явка избирателей на выборы президента страны уже составила 21,02%

Сегодня, 15 марта, стартовали выборы Президента России. В Башкирии в первый день выборов по состоянию на 15 часов явка избирателей составила уже 21,02%. Об этом сообщает ЦИК региона.
Самая высокая явка – более 40% – в двух районах Башкирии – Балтачевский и Миякинский. Еще в 10 муниципальных районах республики явка превысила 30%. Что касается столицы, то здесь в лидерах Калининский район (27,70%), Советский (20,51%), Демский (20,18%).
Голосование продлится три дня – с 15 марта, пятница, по 17 марта, воскресенье. Избирательные участки будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00.