В Башкирии на выборах Президента России работают наблюдатели из девяти стран

Представители девяти государств ознакомились с организацией голосования на выборах Президента России в Республике Башкортостан. Международные наблюдатели посетили несколько площадок. Это представители Индонезии, Шри-Ланки, Молдовы, Сербии, Австрии и других стран.
Они посмотрели работу штаба общественных наблюдателей. Им рассказали о том, что смотреть за процессом на избирательных участках они могут круглосуточно. Камеры передают картинку в режиме реального времени.
Также иностранные эксперты посетили несколько избирательных участков. В частности, расположенный в ГКЗ «Башкортостан». Наблюдателям показали, как ведется работа с избирателями и как организована система голосования.
Напомним, что региональный штаб по наблюдению за выборами работает с 2021 года. Он обеспечивает общественный контроль за процедурой голосования. Помимо онлайн-наблюдения, со всей республики от коллег они получают информацию в виде фото и видео. В Башкортостане порядка 10 тысяч общественных наблюдателей. В случае необходимости группа экспертов выезжает непосредственно на участки.