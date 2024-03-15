В Башкирии на выборах Президента России работают наблюдатели из девяти стран

Представители девяти государств ознакомились с организацией голосования на выборах Президента России в Республике Башкортостан. Международные наблюдатели посетили несколько площадок. Это представители Индонезии, Шри-Ланки, Молдовы, Сербии, Австрии и других стран.

Они посмотрели работу штаба общественных наблюдателей. Им рассказали о том, что смотреть за процессом на избирательных участках они могут круглосуточно. Камеры передают картинку в режиме реального времени.

Также иностранные эксперты посетили несколько избирательных участков. В частности, расположенный в ГКЗ «Башкортостан». Наблюдателям показали, как ведется работа с избирателями и как организована система голосования.