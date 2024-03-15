В Стерлитамаке могут проголосовать избиратели с нарушениями зрения

Избиратели с нарушениями зрения смогли в третий раз проголосовать на выборах в Стерлитамаке. Участок №686 работает в помещении местной общественной организации общества слепых.

На избирательном участке № 686 ожидают более 40 человек с различными нарушениями зрения. Большая доля таких граждан исторически проживает именно в этой части Стерлитамака. Дорогу они знают наизусть, ведь именно в этом здании находится местная общественная организация общества слепых. Проголосовать не составляет труда: помогают сопровождающие, члены избирательной комиссии и даже собаки-поводыри.