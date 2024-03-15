В Уфе прошел смотр спецтехники в преддверии половодья

От аэролодок и беспилотных авиасистем до вертолета. Экстренные службы республики показали готовность к половодью. На площади перед спортивным комплексом «Уфа-Арена» представили более 70 единиц самой разной техники.

К примеру, автомобиль ПАНРК. Он работает как насосная станция в условиях паводка, а также тушит огонь, используя воду из открытых источников. Отсмотрели также спецтранспорт, оснащенный необходимыми средствами связи и передвижные лаборатории.

Более 15 тысяч человек, свыше 3 тысяч единиц техники и плавсредств в составе группировки сил и средств. Республика готовится к половодью с учётом наихудшего сценария. В зоне подтопления могут оказаться 313 населенных пунктов в 44 муниципалитетах. С жителями, проживающими в местах возможного подъема воды, проводят разъяснительные работы, уже подготовлены пункты временного размещения. Также осуществляется ежедневный мониторинг водных объектов, в том числе с помощью гидропостов.