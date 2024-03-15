Эксперты отметили вклад Башкирии в развитие станкостроения страны

Безусловно, ОДК-УМПО как крупнейшее машиностроительное предприятие страны заинтересовано в развитии отечественного станкостроения. Решение о развитии станкостроительного кластера в РБ, принятое госкорпорацией Ростех и руководством республики, является актуальным и своевременным. Это стало возможным благодаря заинтересованности Главы Башкирии Радия Хабирова в создании такого кластера, особого внимания, которое он уделяет этому вопросу. Важно, что такое решение даст импульс отрасли не только в техническом смысле, но и в кадровом: я имею в виду создание новых рабочих мест. Проект масштабный, с большими перспективами. Отмечу, что процесс создания современного оборудования – двусторонний: в нем участвуют разработчик и потенциальный потребитель. Поэтому важно еще в самом начале пути совместно расставить правильные акценты в этой работе, сосредоточив усилия на наиболее востребованных видах и типоразмерах оборудования. Так, на производственных предприятиях востребовано оборудование общепромышленного назначения. Освоение его выпуска и последующее тиражирование позволит станкостроителям четко отработать основные приемы организации такого производства и плавно перейти на новый уровень – к созданию более сложной, уникальной техники. В свою очередь мы, потенциальные потребители, понимая тенденции развития отечественного станкостроения, будем учитывать достигнутые в этой сфере возможности про формировании технического задания на требуемое оборудование.

Евгений Семивеличенко, управляющий директор ОДК-УМПО, председатель Башкортостанского реготделения Союза машиностроителей России