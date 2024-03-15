Эксперты отметили вклад Башкирии в развитие станкостроения страны

В Башкирии будет развиваться станкостроительный кластер. Работой в данном направлении займётся холдинг «СТАН». Проект предусматривает модернизацию и строительство мощностей по литью и сборке оборудования. Его реализуют на предприятии «Станкостроение» в Стерлитамаке.

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Глава Башкирии отметил особую важность для республики развития такого проекта, который может стать прорывным для региона. Он отметил, что республика получила хороший шанс выйти на лидерские позиции в станкостроении, поэтому воспользовался предложением Ростеха по строительству в Башкирии нового производства и оперативно выехал на переговоры.

Новый цех будет обеспечивать все станкостроительные предприятия России. Это очень большая ответственность. По сути, мы закладываем будущее современного российского станкостроения.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Глава республики назвал важное преимущество нашего региона – наличие солидной кадровой базы. Таким образом, Башкирия получит новые рабочие места и приток инвестиций в экономику.

Перспективы реализации проекта, в том числе с точки зрения развития и укрепления технологического суверенитета страны, высоко оценили эксперты отрасли.

В условиях санкционных ограничений важной задачей станкостроителей является построение вертикально интегрированных структур, позволяющих контролировать все критические технологии. Развитие мощного станкостроительного производства в Стерлитамаке — это системный шаг по укреплению технологического суверенитета страны. Решение задачи требует и научно-технологического и кадрового обеспечения. На нее в том числе работает совместное участие «СТАН» и МГТУ «СТАНКИН» в проекте «Передовые инженерные школы».

Владимир Серебренный, ректор МГТУ «СТАНКИН»

Исполнительный директор ООО НПО «Станкостроение» Петр Калабухов отмечает, что его предприятие обладает мощным потенциалом. 15% численности его коллектива составляют конструкторы и технологи. Мощная научно-технологическая служба позволяет создавать новые станки, технологии, активно развиваться.

Мы активно занимаемся импортозамещением, но работы по созданию новых станков и компонентов очень много. Мы заинтересованы в сотрудничестве со смежными предприятиями на нашей территории, это позволит и дальше двигаться вперед, развивать производство. Инициатива республики по созданию станкостроительного кластера мне нравится. Я вижу, что Радий Фаритович активно проявляет личное участие, в содействии реализации этих проектов.

Петр Калабухов, исполнительный директор ООО НПО «Станкостроение»
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Он подчеркнул, что синтез производственно-технологической базы и отраслевые научные компетенции, имеющиеся у республики, способны обеспечить прорывной результат.

Управляющий директор ОДК-УМПО, председатель Башкортостанского реготделения Союза машиностроителей России Евгений Семивеличенко, отметил актуальность реализуемого проекта.

Безусловно, ОДК-УМПО как крупнейшее машиностроительное предприятие страны заинтересовано в развитии отечественного станкостроения. Решение о развитии станкостроительного кластера в РБ, принятое госкорпорацией Ростех и руководством республики, является актуальным и своевременным. Это стало возможным благодаря заинтересованности Главы Башкирии Радия Хабирова в создании такого кластера, особого внимания, которое он уделяет этому вопросу. Важно, что такое решение даст импульс отрасли не только в техническом смысле, но и в кадровом: я имею в виду создание новых рабочих мест. Проект масштабный, с большими перспективами. Отмечу, что процесс создания современного оборудования – двусторонний: в нем участвуют разработчик и потенциальный потребитель. Поэтому важно еще в самом начале пути совместно расставить правильные акценты в этой работе, сосредоточив усилия на наиболее востребованных видах и типоразмерах оборудования. Так, на производственных предприятиях востребовано оборудование общепромышленного назначения. Освоение его выпуска и последующее тиражирование позволит станкостроителям четко отработать основные приемы организации такого производства и плавно перейти на новый уровень – к созданию более сложной, уникальной техники. В свою очередь мы, потенциальные потребители, понимая тенденции развития отечественного станкостроения, будем учитывать достигнутые в этой сфере возможности про формировании технического задания на требуемое оборудование.

Евгений Семивеличенко, управляющий директор ОДК-УМПО, председатель Башкортостанского реготделения Союза машиностроителей России
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