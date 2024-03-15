Эксперты отметили вклад Башкирии в развитие станкостроения страны

В Башкирии будет развиваться станкостроительный кластер. Работой в данном направлении займётся холдинг «СТАН». Проект предусматривает модернизацию и строительство мощностей по литью и сборке оборудования. Его реализуют на предприятии «Станкостроение» в Стерлитамаке.
Глава Башкирии отметил особую важность для республики развития такого проекта, который может стать прорывным для региона. Он отметил, что республика получила хороший шанс выйти на лидерские позиции в станкостроении, поэтому воспользовался предложением Ростеха по строительству в Башкирии нового производства и оперативно выехал на переговоры.
Глава республики назвал важное преимущество нашего региона – наличие солидной кадровой базы. Таким образом, Башкирия получит новые рабочие места и приток инвестиций в экономику.
Перспективы реализации проекта, в том числе с точки зрения развития и укрепления технологического суверенитета страны, высоко оценили эксперты отрасли.
Исполнительный директор ООО НПО «Станкостроение» Петр Калабухов отмечает, что его предприятие обладает мощным потенциалом. 15% численности его коллектива составляют конструкторы и технологи. Мощная научно-технологическая служба позволяет создавать новые станки, технологии, активно развиваться.
Он подчеркнул, что синтез производственно-технологической базы и отраслевые научные компетенции, имеющиеся у республики, способны обеспечить прорывной результат.
Управляющий директор ОДК-УМПО, председатель Башкортостанского реготделения Союза машиностроителей России Евгений Семивеличенко, отметил актуальность реализуемого проекта.