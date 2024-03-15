В Башкирии молодёжь показывает высокую активность на выборах Президента России

С самого утра не только старшее поколение традиционно показывает высокую активность. Молодёжь тоже стремится сделать свой выбор. Причём в числе первых голосующих на участки пришли те, кому только недавно исполнилось 18. Пример подают и руководители муниципалитетов, которые в числе первых прибыли на избирательные участки.

Теплые объятия старых знакомых. Жительница села Еремеево Фарида Галикеева много лет руководила работой участковой избирательной комиссии своего населённого пункта. На посту председателя УИКа выборы Президента страны в 2018 году стали для неё финальными. Вместе с Фаридой Кабабовной на дому здесь будут голосовать ещё почти 130 избирателей.

Для многих день голосования – праздничный. На участки идут семьями. Родители – чтобы исполнить свой гражданский долг, дети – чтобы узнать, что такое выборы и как они проходят. Младшим в семье Харасовых особенно было интересно наблюдать, как бюллетень обрабатывает электронная урна.

В г. Октябрьский работает 41 избирательный участок. И к удивлению членов комиссий ранним утром в первый день голосования в числе наиболее активных и молодежь. 18-летние избиратели пришли сделать свой выбор, соблюдая при этом официальный дресс-код.

А вот житель Уфы Артём Саяпов решил создать настроение не только себе, но и всем вокруг. Он пришёл на участок в русском национальном костюме. Артем – артист и в таком образе голосует в первый раз. На выборы главы республики осенью хочет придти голосовать уже в башкирском национальном костюме.

Пример показывают и руководители муниципалитетов. Они в числе первых пришли на избирательные участки. Причём у некоторых поход на выборы вызывает ностальгические чувства.