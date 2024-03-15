Иван Сухарев проголосовал на выборах Президента России

Каждый гражданин, каждый человек должен прийти и не должен быть безразличным к своему будущему, будущему своих детей, ну и к тому, как будет выглядеть его страна.

Иван Сухарев, первый заместитель председателя Комитета по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Госдумы РФ