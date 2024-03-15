Иван Сухарев проголосовал на выборах Президента России

На избирательные участки пришли и представители политических партий. В том числе Иван Сухарев. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы России, представляющий фракцию ЛДПР пришёл на участок вместе с коллегами, депутатами.
После голосования Иван Сухарев запланировал поездку по другим избиркомам, чтобы увидеть, как соблюдаются требования законодательства при организации процесса. В частности на данном участке используются КОИБы – комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые исключают фальсификацию.