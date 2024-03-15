В Башкирии в рамках акции «Рахмат» будет разыграно более 600 различных подарков

В связи с беспрецедентной явкой на большинстве избирательных участков одномоментно зафиксировано более 100 тыс. уникальных посетителей на сайте рахмат102.рф. Из-за наплыва посетителей вначале сервер дал сбой в работе. После технических коррективов регистрация билетов продолжилась.
На 15 часов зафиксировано около 170 тыс. QR-кодов. Организаторы напоминают, что розыгрыш среди зарегистрированных билетов будет проходить два раза в день в 14:00-15:00 и 20:00 - 21:00 весь период голосования.
Дата розыгрыша суперпризов – квартиры, машины, путевок для всей семьи – будет объявлена позднее на сайте рахмат102.рф. Всего в ближайшее время в рамках акции «Рахмат» и проекта «Всей семьей» в республике будет разыграно более 600 различных подарков.