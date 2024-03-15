В Башкирии явка в первый день выборов составила 36,66%

В регионе в первый день выборов явка достигла 36,66%. Такие итоги в первый день подвела Избирательная комиссия.

Фото №1 - В Башкирии явка в первый день выборов составила 36,66%

К 20 часам в Башкирии успели проголосовать 1 076 954 человека. Явка 50% и больше отмечена в Аскинском, Балтачевском, Благоварском, Илишевском, Миякинском, Татышлинском, Стерлибашевском и Федеровском районах.

Среди городов Башкирии лидером по явкам на выборы Президента РФ стал город Агидель, где отмечено 43,37% проголосовавших жителей от 18 лет. Выборы продлятся также в выходные, 16 и 17 марта с 8 до 20 часов. 

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