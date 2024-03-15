В Башкирии завершился первый день голосования на выборах Президента России

В Башкортостане завершился первый день трехдневного голосования на выборах президента страны. Сегодня в 8:00 здесь открылись избирательные участки.

По данным региональной ЦИК, в общей сложности в республике вправе проголосовать почти 3 млн жителей. По всей республике работают свыше 3300 избирательных участков. Выборы главы государства в Башкортостане завершатся в воскресенье в 20:00 по местному времени.