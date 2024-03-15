Верховный муфтий России и главный раввин Башкирии проголосовали на выборах Президента России

Участие в выборах Президента страны – это долг перед всевышним и будущими поколениями. В первый день голосования свой выбор сделали верховный муфтий страны Талгат Таджуддин и главный раввин республики Дан Кричевский. Каждый из них проголосовал на своем избирательном участке.
Священнослужители отмечают, что главное – это единение народов, дружба и стремление к высоким духовно-нравственным ценностям. И выбор свой необходимо делать, руководствуясь этими понятиями.
В числе первых проголосовал и митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон. Он отмечает, все люди, вне зависимости от исповедуемой религии, обязательно должны выполнить гражданский долг. И выбирать будущее нужно сквозь призму процветания для всех народов страны.