Верховный муфтий России и главный раввин Башкирии проголосовали на выборах Президента России

Участие в выборах Президента страны – это долг перед всевышним и будущими поколениями. В первый день голосования свой выбор сделали верховный муфтий страны Талгат Таджуддин и главный раввин республики Дан Кричевский. Каждый из них проголосовал на своем избирательном участке.

Священнослужители отмечают, что главное – это единение народов, дружба и стремление к высоким духовно-нравственным ценностям. И выбор свой необходимо делать, руководствуясь этими понятиями.