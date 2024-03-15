«Мы ожидаем хорошую явку все три дня»: председатель ЦИК Башкирии о начале выборов

Вся информация о ходе выборов с самого утра оперативно стекалась в общественный пресс-центр. Участие в его работе, помимо журналистов и блогеров, принимали эксперты, политологи и общественные деятели. Также на прямую связь с пресс-центром с избирательных участков периодически выходили наблюдатели.

Работа общественного пресс-центра, как и собственно избирательных участков, началась в 8:00. В первый же час голосования, по данным наблюдателей была высокая активность избирателей. На некоторых участках, в городах Уфа, Нефтекамск, Кумертау и в ряде других муниципалитетов даже выстроились очереди.

О первых впечатлениях тех, кто следит за законностью избирательного процесса, примерно через полчаса после открытия участков для голосования, поведала руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Башкортостане Лида Исаргакова. Чуть позже повышенную активность желающих проголосовать, подтвердил и председатель Центральной избирательной комиссии республики.

Сегодня в 8:00 открылось 3308 избирательных участков в Республике Башкортостан. Судя по той информации, которая у нас есть, работа идёт в открытом штатном режиме. Судя по той информации, что у нас есть, голосование шло достаточно активное. Мы ожидаем хорошую явку все три дня. Азат Галимханов, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан

Не просто факты, но и причины высокой явки. Приглашённые в общественный пресс-центр эксперты и политологи, высказали в свою очередь мнение, почему люди охотно идут голосовать.

В общей сложности 36 часов. Главная особенность этих выборов – количество предоставленного времени для голосования. Поставить галочку за того или иного кандидата в Президенты страны жители Башкортостана могут 15, 16 или 17 марта.