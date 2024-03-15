В Башкирии сформирована доступная среда для избирателей

В Башкортостане сформирована доступная среда для избирателей. Отдать свой голос могут все совершеннолетние граждане России вне зависимости от возможностей здоровья. Для особенных избирателей подготавливают сопровождающих и специальное оборудование. А тех, кто по каким-то причинам не может выйти из дома, члены избирательной комиссии посещают на дому.

С таким помощником не страшно выронить и самые ценные вещи. Даже если ты сам полностью лишён зрения. Лабрадора по кличке Марго Владимир Ерошкин получил в 2014 году. С тех пор мужчина всюду ходит с собакой-поводырём, в том числе на избирательный участок. От возможности домашнего голосования принципиально отказывается.

Скажу вам только честно: пока ноги ходят, надо самому ходить. Я думаю, домой приходят только если люди безнадежные. А мы ещё пока стоим на обеих ногах хорошо. Владимир Ерошкин

К тому же избирательный участок хорошо знаком. Здесь расположилась Стерлитамакская общественная организация общества слепых. Проголосовать на участке номер 686 смогут более сорока инвалидов по зрению.

Каждый год стараюсь, если не болею. Причина только когда нездоровье. А в этот раз тут свой дом, как говорится, свой участок, всё знакомое. Флюра Репина

С особым вниманием на участке относятся и к тем, кто ознакомился с процедурой голосования впервые. Это 18-летние избиратели. Для них опустить бюллетень в урну – важное событие.

Для меня было важно прийти на выборы, потому что это моя Родина, надо обязательно проголосовать. Анастасия Шахова

От 18 до 99. Именно столько лет одному из старейших избирателей в Аургазинском районе. Ветеран Великой Отечественной войны Шариф Масагутов никогда не упускает возможности исполнить свой гражданский долг.

Я никогда не оставляю, постоянно бываю. С 1945 года уже участвую на выборах. Шариф Масагутов