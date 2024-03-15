В Башкирии сформирована доступная среда для избирателей

В Башкортостане сформирована доступная среда для избирателей. Отдать свой голос могут все совершеннолетние граждане России вне зависимости от возможностей здоровья. Для особенных избирателей подготавливают сопровождающих и специальное оборудование. А тех, кто по каким-то причинам не может выйти из дома, члены избирательной комиссии посещают на дому.
С таким помощником не страшно выронить и самые ценные вещи. Даже если ты сам полностью лишён зрения. Лабрадора по кличке Марго Владимир Ерошкин получил в 2014 году. С тех пор мужчина всюду ходит с собакой-поводырём, в том числе на избирательный участок. От возможности домашнего голосования принципиально отказывается.
К тому же избирательный участок хорошо знаком. Здесь расположилась Стерлитамакская общественная организация общества слепых. Проголосовать на участке номер 686 смогут более сорока инвалидов по зрению.
С особым вниманием на участке относятся и к тем, кто ознакомился с процедурой голосования впервые. Это 18-летние избиратели. Для них опустить бюллетень в урну – важное событие.
От 18 до 99. Именно столько лет одному из старейших избирателей в Аургазинском районе. Ветеран Великой Отечественной войны Шариф Масагутов никогда не упускает возможности исполнить свой гражданский долг.
Шарифу Масагутову особенно важно прийти на участок лично. На собственном примере долгожитель показывает нынешним и будущим избирателям, что отдать свой голос не только очень важно, но и удобно.