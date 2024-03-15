В Башкирии на избирательных участках царит праздничное настроение

На многих избирательных участках в регионе царило праздничное настроение. Его создавали творческие коллективы, которые не только голосовали сами, но и подбадривали песни других избирателей. А где-то исполнить гражданский долг прямо из ЗАГСа приходили и молодожены. Как голосуют в районах и городах республики в следующем материале.

Из ЗАГСа на избирательный участок. У Руслана Ганеева и Ларисы Ахмадиевой двойной праздник – день создания семьи и выборы Президента страны. Дату бракосочетания выбрали давно, а то, что она придётся на день голосования, поняли незадолго до свадьбы.

Праздничное настроение избиратели создавали себе сами. Так в Нефтекамске с песнями и в национальных костюмах голосовать приходили участники удмуртского и татарского фольклорных ансамблей. Задорные песни и весёлые мелодии баяна всегда сопровождали не только праздники, но и выборы ещё с советских времен.

К тем, кто сам не мог придти на участок, члены УИКа приезжали на дом. В селе Раевский 100-летняя Надежда Бандурко вместе с дочерью тоже сделали свой выбор. А в Сибае глава городской администрации лично вручал подарки тем, кто голосует впервые.