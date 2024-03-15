На развитие станкостроительного кластера в Башкирии планируют выделить 7 млрд рублей

В Стерлитамаке могут создать всероссийский образовательный центр по станкостроению. Об этом говорили во время выездного совещания по вопросам развития среднего профессионального образования. В обсуждении участие приняли глава республики, руководители колледжей и предприятий, а также представители госкорпорации «Ростех». Ключевым в повестке стал вопрос о подготовке кадров, в том числе и для создаваемого в башкирском городе станкостроительного кластера, на развитие которого намерены направить 7 млрд рублей инвестиций.

В условиях санкций и ухода иностранных производителей потребность в российском оборудовании выросла в разы. Вот и компания «Инмаш» была вынуждена открыть новый цех, чтобы нарастить объёмы производства. Создаваемые здесь высокоточные детали с успехом применяют в судостроительной и автомобильной промышленности, а также станкостроении. Кроме того, завод изготавливает запчасти для отечественных самолётов Sukhoi Superjet и готовится наладить поставки для новейшего лайнера МС-21.

Для реализации инвестпроекта предприятие уже получило меры господдержки от республики. «Инмаш» также строит объект «Шоурум» для сбыта продукции крупных промышленных предприятий Китая. В планах у концерна – строительство цеха по сборке токарных станков, восстановление сварочного производства и реконструкция бывшего административного здания. Радий Хабиров поддержал эти инициативы и пригласил представителей компании для обсуждения на очередной «Инвестчас».

Создание станкостроительного кластера – в числе прорывных проектов республики. Ключевым предприятием в его структуре станет производственное объединение «Станкостроение», входящее в структуру «Ростеха». На заводе в пять раз увеличат мощности по литью и сборке оборудования, вложив в инвестпроект 7 млрд рублей.

После реализации проекта Башкортостан станет крупнейшим производителем обрабатывающего оборудования в стране. К слову, сейчас заказы у стерлитамакского предприятия набраны на два года вперёд. Один из острых вопросов сейчас – кадры.

Нехватка кадров – проблема острая для многих отраслей. Спрос на определённые профессии значительно превышает предложение. Вопрос подготовки рабочих специалистов обсудили на базе Стерлитамакского политехнического колледжа, который входит в сотню лучших образовательных учреждений России. Учебное заведение находится напротив станкостроительных предприятий.

Быть ближе к предприятиям и бизнесу – залог качественного обучения. Сегодня колледж– единственное в Башкортостане учебное заведение станкостроительного направления, которое активно сотрудничает с промышленными гигантами республики. В прошлом году учебное здание полностью модернизировали в рамках программы «Профессионалитет».

Радий Хабиров поручил руководителям колледжей со следующего года активно включаться в федеральную программу по модернизации учебных заведений, которую анонсировал Президент страны. Власти региона при этом не будут сворачивать собственную, ежегодно выделяя почти полмиллиарда рублей. До 2030 года необходимо навести порядок в системе СПО.

Это, действительно, один из лучших колледжей. Здесь и техническая база хорошая. Осталось только общежитие подремонтировать, но они уже своими силами это делают. Всегда очень важно, чтобы у ребят была нормальная среда – комфортные общежития, места для спорта, отдыха и т.д. Студенты колледжей у нас – самые лучшие. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В приоритете – специальности для реального сектора экономики. В этой связи власти ежегодно меняют соотношение бюджетных мест, уменьшая их на невостребованных направлениях. Представитель «Ростеха» выступил с предложением создать на базе Стерлитамаского политехнического колледжа Всероссийский образовательный центр по станкостроению.

Реализуя все эти мероприятия, Стрелитамаское предприятие станет якорным в холдинге «Стан» и, по сути, одним из центров станкостроения в РФ. Мы в этом активно заинтересованы, видим большую поддержку лично от главы республики. Семён Якубов, управляющий директор ГК «Ростех» по станкостроению и особым проектам