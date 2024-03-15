В Уфе представили проект Международного фестиваля современного танца DanceInversion

На сцене Башкирского театра оперы и балета состоялась премьера двух одноактных балетов «Сажень» и «Триггер». Оба они по мотивам пьесы Александра Островского «Снегурочка». Это необычная работа – результат симбиоза молодых столичных хореографов с башкирской труппой. Два видения одного и того же сюжета.

Фестиваль помогает открыть талантливых мастеров и воплотить их идеи на региональных сценах. Это не классический балет, а новое видение танца. Поэтому артистам башкирского театра было не так легко, но с задачей они справились. Для них это возможность по-новому раскрыть свои таланты.

Всего в рамках фестиваля было реализовано семь идей хореографов в нескольких регионах, под каждую постановку была написана музыка. И лишь в Башкирском театре оперы и балета она звучит вживую в исполнении оркестра.

До начала спектакля авторы проекта и постановок дали пресс-конференцию, где также обсудили и предстоящий Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, который пройдёт с 17 по 23 марта. В рамках него состоятся два гала-концерта с участием звёзд Большого, Мариинского, Михайловского театров, Астана-оперы. Фестиваль проходит уже 24-й раз.