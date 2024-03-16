Эксперты Башкирии сообщили, какая ответственность ждёт за порчу бюллетеней

У нас есть специальная статья 141 УК, которая предусматривает ответственность за противодействие волеизъявления народа при выборах и противодействие длительности избирательной комиссии. Минимальная ответственность – 80 тысяч рублей штраф, максимальная – 1 год исправительных работ. Между ними идёт 360 часов принудительных работ. Но также действие может быть квалифицировано и по другим статьям. У нас есть и 213 стать УК – это хулиганство. В ней прямо прописано, что хулиганство в политических мотивах может закончиться от двух до трёх лет лишения свободы. А если принять во внимание, что сейчас выборы Президента Российской Федерации, есть ещё 280 статья УК. Это экстремизм. Да, понятно, что призывы, но, я считаю, что, если действия будут имеет массовый характер, следствие может принять и такое решение. А это уже до пяти лет лишения свободы.

Михаил Закомалдин, уполномоченный по правам человека в РБ