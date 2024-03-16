Эксперты Башкирии сообщили, какая ответственность ждёт за порчу бюллетеней

15 марта в России стартовали трёхдневные выборы президента страны. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 15, 16 и 17 марта.
В некоторых регионах страны зафиксированы провокации и намеренная порча бюллетеней в боксах. Так, уполномоченный по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин отметил, что люди, совершающие провокации, пытаются поставить под сомнение легитимность процедуры голосования. Однако за данные действия есть уголовная ответственность.
При этом в Башкирии выборы президента проходят спокойно и без эксцессов.