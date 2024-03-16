Эксперты Башкирии сообщили, какая ответственность ждёт за порчу бюллетеней

15 марта в России стартовали трёхдневные выборы президента страны. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 15, 16 и 17 марта.

Фото №1 - Эксперты Башкирии сообщили, какая ответственность ждёт за порчу бюллетеней

В некоторых регионах страны зафиксированы провокации и намеренная порча бюллетеней в боксах. Так, уполномоченный по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин отметил, что люди, совершающие провокации, пытаются поставить под сомнение легитимность процедуры голосования. Однако за данные действия есть уголовная ответственность.

У нас есть специальная статья 141 УК, которая предусматривает ответственность за противодействие волеизъявления народа при выборах и противодействие длительности избирательной комиссии. Минимальная ответственность – 80 тысяч рублей штраф, максимальная – 1 год исправительных работ. Между ними идёт 360 часов принудительных работ. Но также действие может быть квалифицировано и по другим статьям. У нас есть и 213 стать УК – это хулиганство. В ней прямо прописано, что хулиганство в политических мотивах может закончиться от двух до трёх лет лишения свободы. А если принять во внимание, что сейчас выборы Президента Российской Федерации, есть ещё 280 статья УК. Это экстремизм. Да, понятно, что призывы, но, я считаю, что, если действия будут имеет массовый характер, следствие может принять и такое решение. А это уже до пяти лет лишения свободы.

Михаил Закомалдин, уполномоченный по правам человека в РБ 

При этом в Башкирии выборы президента проходят спокойно и без эксцессов.

У нас работает горячая линия, и пока нет ни одного подобного обращения. За ходом выборов внимательно наблюдает ЦИК. Мы реагируем только на обращения. Сколько я работаю, подобных инцидентов не было. У нас в республике всё организовано на высоком уровне.

Михаил Закомалдин, уполномоченный по правам человека в РБ 
Телерадиоведущий
Уфимская волна