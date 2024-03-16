В Башкирии проголосовала семья, победившая в конкурсе «Отцовская доблесть»

15-17 марта в России проходят выборы Президента. Избирательные участки в Башкирии открывают двери для граждан с 08:00.

Фото №1 - В Башкирии проголосовала семья, победившая в конкурсе «Отцовская доблесть»

В Туймазинском районе проголосовала семья победителя конкурса «Отцовская доблесть». Они живут в селе Ничка-Буляк Чукадыбашевского сельсовета. Глава семейства – Тимур Шушунов – более 30 лет работал водителем.

В интервью «Туймазинскому вестнику» он рассказал, что любит мастерить из дерева: детворе — игрушки, семье — дом построил. Супруга работает фельдшером в ФАПе. Во всех делах помогают сыновья.

Мы с женой делаем все, чтобы дети труда не боялись. Глядя на них, мы спокойны оттого, что они у нас приспособлены к жизни. Мальчишки и гвоздь забьют как надо, и кирпичную стену поднимут. А девочки с мамой на кухне «колдуют» — хорошие хозяйки из них получатся. Вместе ездим на рыбалку, за грибами, зимой ходим в лес на лыжах. И на выборы ходим вместе! 

Тимур Шушунов

Тимур Шушунов стал победителем республиканского конкурса на присуждение общественной награды «Отцовская доблесть» три года назад.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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