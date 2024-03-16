В Башкирии проголосовала семья, победившая в конкурсе «Отцовская доблесть»

15-17 марта в России проходят выборы Президента. Избирательные участки в Башкирии открывают двери для граждан с 08:00.
В Туймазинском районе проголосовала семья победителя конкурса «Отцовская доблесть». Они живут в селе Ничка-Буляк Чукадыбашевского сельсовета. Глава семейства – Тимур Шушунов – более 30 лет работал водителем.
В интервью «Туймазинскому вестнику» он рассказал, что любит мастерить из дерева: детворе — игрушки, семье — дом построил. Супруга работает фельдшером в ФАПе. Во всех делах помогают сыновья.
Тимур Шушунов стал победителем республиканского конкурса на присуждение общественной награды «Отцовская доблесть» три года назад.