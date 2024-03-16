В Башкирии проголосовала семья, победившая в конкурсе «Отцовская доблесть»

Мы с женой делаем все, чтобы дети труда не боялись. Глядя на них, мы спокойны оттого, что они у нас приспособлены к жизни. Мальчишки и гвоздь забьют как надо, и кирпичную стену поднимут. А девочки с мамой на кухне «колдуют» — хорошие хозяйки из них получатся. Вместе ездим на рыбалку, за грибами, зимой ходим в лес на лыжах. И на выборы ходим вместе!

Тимур Шушунов