Учёные зафиксировали крупный выброс солнечного вещества

15 марта на Солнце был зафиксирован крупный выброс солнечного вещества в космическое пространство. Об этом сообщает портал «Метеоновости и не только».
Выброс произошел из активной области 3599, доминировавшей на Солнце всю последнюю неделю, но так и не успевшей произвести за время своего транзита по солнечному диску ни одной вспышки уровня X. Взрыв именно такой силы всё-таки произошел вчера, но случился уже после того, как активный центр ушёл на обратную сторону Солнца.
В результате центр вспышки оказался локализован всего на несколько градусов, но всё же на невидимой солнечной стороне, и этого смещения хватило, чтобы основная доля энергии солнечного взрыва была экранирована самим Солнцем. При этом плазменное облако не будет угрожать Земле.