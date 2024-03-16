Учёные зафиксировали крупный выброс солнечного вещества

Выброс произошел из активной области 3599, доминировавшей на Солнце всю последнюю неделю, но так и не успевшей произвести за время своего транзита по солнечному диску ни одной вспышки уровня X. Взрыв именно такой силы всё-таки произошел вчера, но случился уже после того, как активный центр ушёл на обратную сторону Солнца.