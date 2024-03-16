Школьники Башкирии изготавливают войлочные пояса для бойцов СВО

Школьники из села Кинзебулатово Ишимбайского района делают своими руками войлочные пояса для бойцов. Овечью шерсть для благого дела, целых 100 килограммов, предоставил директор школы. Войлочные пояса хорошо закрывают поясницу.

Особенно они нужны, когда приходится лежать на земле или находиться в окопах. Мастер-класс по войлоковалянию для учащихся провела ишимбайская художница.