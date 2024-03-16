Волонтёры из Башкирии продолжают плести масксети для бойцов СВО

Фрагменты этой ткани могут спасти чью-то жизнь. Волонтёры города Кумертау продолжают плести маскировочные сети для бойцов СВО. Сотни единиц уже отправили на передовую. Готовят их по заявкам военнослужащих. В месяц примерно по 40 сетей.

Центр, где занимаются плетением, осуществляет свою деятельность уже 15 лет. Там много направлений – спортивных и культурных, но сегодня приоритетным стала гуманитарная миссия – помогать бойцам СВО. Там изготавливают нашлемники, маскировочные костюмы и окопные свечи. Сейчас учатся плести тактические браслеты.