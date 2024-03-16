В Башкирии завершился второй день голосования

Согласно данным ЦИК Башкирии, явка избирателей в республике на 15:00 составила 51,6%. Напомним, в регионе работают 3308 избирательных участков, в том числе в местах временного пребывания граждан.

Завтра, 17 марта, стартует последний день голосования. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Для граждан, которые не смогут прийти на участки, организовано голосование на дому. Запрос на голосование у себя дома можно подать в участковые избирательные комиссии до 14:00.