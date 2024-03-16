В Башкирии за два дня явка избирателей на выборы Президента России превысила 64%

В Башкирии явка на выборы главы государства по итогам двух дней составила 64,82% или 1 904 036 избирателей, сообщает ЦИК республики.

Уточняется, что в Агидели и еще 22 муниципалитетах данный показатель составил 70%.

Отметим, по итогам первого дня голосования, 15 марта, явка избирателей составила 36,66%. Сегодня по состоянию на 15:00 избиркомы посетили 51,6% голосовавших. К тому времени в 8 районах региона показатель по явке избирателей превысил 65%. В лидерах – города Агидель и Кумертау.

17 марта – заключительный день трехдневных выборов Президента России.

Напомним, отдать свой голос можно на избирательных участках с 08:00 до 20:00 часов.