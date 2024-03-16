В Башкирии завершился второй день выборов Президента России

Всего же было около 200 сообщений, но все они касались больше технических моментов. Например, стол с браслетами находится далеко. Повторю ещё раз, мы за эти два дня не зафиксировали ни одного нарушения.

Лида Исаргакова, руководитель общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в Республики Башкортостан