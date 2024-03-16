В Башкирии завершился второй день выборов Президента России

Избирательная кампания в самом разгаре. Сегодня завершился второй день голосования на выборах Президента страны. В ЦИКе говорят о высокой явке и относительно спокойной ситуации на участках. За обстановкой в общественном пресс-центре целый день наблюдают журналисты.
Общественный пресс-центр завершил свою работу буквально несколько минут назад. Полчаса назад здесь буквально кипела жизнь. Могу сказать, что экватор пройден. Данные по числу голосовавших обновляются в три часа дня, таким образом самая последняя информация на сегодня – на три часа дня в республике на участки пришло более 51% избирателей. Это более полутора миллионов человек, что однозначно говорит о высокой явке на выборы. На данный момент понятно цифра выше. Ну а впереди ещё один день голосования.
Среди городов в процентном соотношении лидируют Агидель и Кумертау. А среди районов – Аскинский, Балтачевский, Благоварский, Илишевский. В Уфе самые активные избиратели в Демском районе.
В ходе брифинга сегодня предположили, что общая явка может быть на уровне 80% и выше. Такие прогнозы делали изначально ещё на подготовительном этапе по результатам опросов.
В целом выборы проходят без происшествий. За прозрачностью голосования смотрят более 10 тыс. наблюдателей. Как рассказала руководитель общественного штаба Лида Исаргакова, работали даже ночью, контролируя сохранность бюллетеней. Не было ни одного сообщения о фиксации какого-либо нарушения. Все поступающие сообщения в основном носят информационных характер.
Некоторые участковые избирательные комиссии, к слову, даже завершили свою работу. Речь о небольших участках, где закреплено.