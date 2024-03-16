Студентам провели экскурсию по общественному пресс-центру Башкирии

Это уже третьи выборы, в ходе которых в республике работает общественный пресс-центр. Но экскурсию для студентов на нём проводят впервые. Участниками стали будущие историки и госслужащие, которые смогли что называется изнутри, увидеть работу журналистов, политологов и общественных активистов.

Непосредственно в пресс-центр аккредитовано порядка семи десятка журналистов. В целом по республике, как рассказали в агентстве по печати, работают свыше тысячи представителей СМИ, а также блогерского сообщества. В течение всего дня некоторые выходили на прямую связь с пресс-центром и рассказывали о ходе голосования в районах и городах.

Представители ЦИКа рассказали, что на выборах работают иностранные наблюдатели. Они находятся не только в Уфе, но и выезжают в районы и города республики. Зарубежные коллеги отметили хорошую организацию и прозрачность выборов. В целом, если говорить об избирательной кампании, в Башкортостане всё проходит достаточно спокойно.

Помимо выборов Президента 15 марта в республике запущено голосование по выбору общественных пространств для благоустройства. Прямо на участках волонтёры раздают памятки со специальным QR-кодом или предлагают помощь, чтобы проголосовать на месте. Как рассказали в МинЖКХ, в общей сложности в рамках проекта формирования комфортной городской среды представлено порядка 200 различных площадок, из которых в порядок приведут больше половины.