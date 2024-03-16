В Башкирии предотвратили случай порчи избирательной урны

В Бирске на избирательном участке предотвращена попытка вылить в урну зеленку. Инцидент произошел накануне, в районе 18 часов вечера. Бдительность проявил член УИК. Олег Мухачев заметил, что у девушки, передавшей ему паспорт, руки испачканы чем-то зеленым. Он сразу дал сигнал сотруднику полиции, который находился на участке.

Правоохранитель и сотрудник комиссии преградили дорогу подозрительной избирательнице. В кармане её куртки они заметили бутылку, позже жительница Бирска призналась, что в ней была зеленка.

Мы увидели подозрительную бутылку в кармане, попросили показать её, там была зеленая жидкость. Мы отвели её в сторону и вызвали сотрудников полиции.

Девушке, попытавшейся вылить в урну зеленку 19 лет. Вплоть до приезда полиции она не проронила ни слова. О возможных провокациях членов комиссии оповещали заранее, безопасность была усилена. Тем более, что в некоторых регионах уже есть случаи, когда красящее вещество выливали в урну или вовсе поджигали кабинки для голосования. За подобные деяния грозит уголовное преследование с реальными сроками заключения