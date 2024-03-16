В Башкирии в Зилаирском районе открыты 17 избирательных участков

Более 160 жителей Московской и Оренбургской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана и других регионов страны приняли участие в выборах Президента России на избирательных участках в Зилаирском районе. Они заранее прикрепились к месту своего пребывания в дни выборов.

В первый день голосования более 30% избирателей Зилаирского района уже сделали свой выбор. Активную явку они показали и сегодня. Вместе с ними свой гражданский долг выполнил боец мотострелкового полка «Башкортостан», приехавший домой в краткосрочный отпуск.

В районе открыты 17 избирательных участков, впервые пришли на выборы 70 человек. Голосование проходит в спокойной обстановке, наблюдатели не выявили нарушений.

Для пожилых и маломобильных граждан организовано голосование на дому. Уркии Тагировой 101 год. Большую часть жизни проработала заведующей складом в колхозе «Ашкадар». В годы войны помогала отправлять на фронт хлеб и другие продукты питания. И сейчас желает всей России мирного неба над головой.

Ужасы войны помнит и Александра Растегаева. В пятилетнем возрасте бандеровцы ворвались к ним в дом в Харьковской области. И то, что сейчас фашизм на Украине вновь поднял голову, для неё особая боль. С 1994 года она живёт в Зилаире, и проголосовала на дому.

Во второй день голосования почти 60 % избирателей пришли на участок в селе Матарево. Члены участковой комиссии встречали их в национальных костюмах. И пока взрослые делали свой выбор, для детей организовали массовые гуляния.