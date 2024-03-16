В Башкирии международные наблюдатели продолжают свою работу

Группа международных наблюдателей за выборами Президента России продолжает свою работу в Башкортостане. Сегодня они посетили избирательные участки в Ишимбае. Первым делом они ознакомились с работой комиссии во Дворце молодёжи. Затем, разделившись, посетили ещё несколько участков в городе. В Башкортостан они прибыли два дня назад и замечаний у них на данный момент нет.

Вчера в Уфе мы посетили 10 участков и к трём часа дня 20 % избирателей отдали свои голоса за кандидатов. Люди очень активно шли на выборы. Очень много было семей, молодежи, старшего поколения.