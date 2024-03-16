Радий Хабиров посетил фотовыставку «Жена Героя. Мама Героя»

На 8 Марта мы пригласили на праздник 700 женщин. Там были мамы и супруги погибших участников СВО. Так получилось, что, по сути, на торжественном мероприятии я провёл приём граждан. По итогам общения с ними дал порядка 47 поручений. Поэтому я чувствую, что надо поглубже изучить некоторые вопросы. Самое страшное что мы можем сделать, – это проявить бездушие. Нужно по-человечески объяснить, обнять и просто быть рядом. Это не трудно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан