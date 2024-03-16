Радий Хабиров посетил фотовыставку «Жена Героя. Мама Героя»

Сегодня Глава Башкортостана посетил фотовыставку «Жена Героя. Мама Героя», которая открылась в фойе кинотеатра «Родина». Радий Хабиров осмотрел экспозицию и пообщался с героинями портретов. Это жены и матери бойцов, находящихся в зоне спецоперации.
Он поблагодарил их за мужество и терпение, а также за то, что они активно участвуют в сборе гуманитарной помощи и помогают другим семьям участников СВО. Женщины поблагодарили руководителя региона за поддержку. Радий Хабиров также отметил, что в планах встреча с супругами и вдовами участников СВО. Главная цель – узнать напрямую какие вопросы их волнуют и какая необходима помощь.
Это патриотический проект, который зародился в Самаре в 2022 году. Идею подхватили в Башкортостане. В первой фотосессии приняли участие всего девять жён военнослужащих инженерной бригады, дислоцированной в Алкино. Визажисты и парикмахеры присоединились на добровольных началах.
Сейчас уже более 2 500 жён, матерей, сестёр и детей участников специальной военной операции стали его участниками. Выставка будет работать до 23 марта. Каждый фотопортрет – это история, история любви, преданности, гордости, отмечают организаторы.