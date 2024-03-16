Стало известно, как определяют победителей акции «Рахмат»

Специалисты показали, как определяют победителей акции «Рахмат». Возможность получить приятный бонус есть у каждого, кто решил прийти на выборы. Счастливчиков определяют дважды в день. С победителями связываются специалисты колл-центра.

Многие, кстати, не спешат отвечать на звонок, но операторы настойчивы и своего добиваются. А выбирает счастливчиков специально разработанная система – рандомайзер. Человеческий фактор здесь исключён. За процедурой следят сторонние эксперты, обычно это известные общественности люди. Специалисты в тестовом режиме показали, как работает программа.

Некоторым из тех, кого выбрала случайным образом программа, подарки уже успели вручить, остальных они еще дожидаются. Так в хорошие руки ушли телевизоры, кофемашины, роботы-пылесосы, наушники, сертификаты и многие другие приятные бонусы.