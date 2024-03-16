УГНТУ 75 лет готовит кадры для нефтегазового комплекса по всему миру

Юбилей передового вуза республики. 75 лет УГНТУ готовит кадры для нефтегазового комплекса по всему миру. В числе приглашённых гостей преподаватели, студенты и выпускники. Поздравить альма-матер приехал и Ралиф Сафин – заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России.

Он окончил уфимский университет в 1975 году. Вместе с ним приехала дочь – певица Алсу, она исполнила для гостей свои композиции. К малой Родине артистка питает теплые чувства и часто отдыхает здесь с семьей.

Официально юбилей вуза был в прошлом году. Нынешний концерт продолжил череду торжественных мероприятий, посвященных событию. За эти годы в стенах университета подготовили более 125 тыс. специалистов для нефтегазовой сферы, химических технологий, машиностроения, строительства, архитектуры и других сфер.