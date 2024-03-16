ХК «Салават Юлаев» завершил сезон на родной арене

Уфимский «Салават Юлаев» завершил сезон на родной арене. В столице республики хоккеисты и тренеры главной хоккейной команды Башкортостана провели автограф и фотосессию с болельщиками. В завершение мероприятия прошло массовое катание с хоккеистами «Салавата» на льду Уфа-Арены.
Евгений Тимкин – один из самых опытных игроков «Салавата», и у него в карьере подобных мероприятий в отличие от молодого Ярослава Цулыгина было немало. Как и у канадского защитника Николя Мелоша, у себя на родине он участвовал в таких мероприятиях в конце сезона, но столько болельщиков Николя никогда не видел.
Самая большая очередь на фотографии и автографы – к Александру Хмелевскому. Нападающий провёл свой второй яркий сезон за «Салават», болельщики хотят, чтобы форвард остался в команде, некоторые и лично просили Сашу не покидать «Салават». Впрочем, другие легионеры тоже пришлись по душе уфимским фанатам.
Никита Урамов пришёл на мероприятие в «Уфа-Арену» вместе со всей семьёй. Любимый игрок болельщика – Александр Самонов, но автограф, в первую очередь, парень взял у другого лидера «Салавата».
А вот имя Дениса Орловича-Грудкова стало известно широкому кругу болельщиков лишь в концовке сезона. До февраля нападающий играл за «Торос», заиграть в «Салавате» Орлович-Грудков смог заиграть уже в конце регулярки, провёл все матчи и в плей-офф.
К сожалению, «Салават Юлаев» не сумел порадовать болельщиков игрой в Кубке Гагарина, вылетев в первом раунде от «Трактора». Однако сегодня хоккеисты подарили болельщикам яркие эмоции. Матур-тур для уфимцев завершится завтра, «Салават Юлаев» отправится в Ишимбай.