ХК «Салават Юлаев» завершил сезон на родной арене

Уфимский «Салават Юлаев» завершил сезон на родной арене. В столице республики хоккеисты и тренеры главной хоккейной команды Башкортостана провели автограф и фотосессию с болельщиками. В завершение мероприятия прошло массовое катание с хоккеистами «Салавата» на льду Уфа-Арены.

Евгений Тимкин – один из самых опытных игроков «Салавата», и у него в карьере подобных мероприятий в отличие от молодого Ярослава Цулыгина было немало. Как и у канадского защитника Николя Мелоша, у себя на родине он участвовал в таких мероприятиях в конце сезона, но столько болельщиков Николя никогда не видел.

Спасибо болельщикам, что поддерживали нас весь сезон. Это лучшие болельщики в лиге, для нас было удовольствием играть для вас. Николя Мелош, защитник ХК «Салават Юлаев»

Самая большая очередь на фотографии и автографы – к Александру Хмелевскому. Нападающий провёл свой второй яркий сезон за «Салават», болельщики хотят, чтобы форвард остался в команде, некоторые и лично просили Сашу не покидать «Салават». Впрочем, другие легионеры тоже пришлись по душе уфимским фанатам.

Никита Урамов пришёл на мероприятие в «Уфа-Арену» вместе со всей семьёй. Любимый игрок болельщика – Александр Самонов, но автограф, в первую очередь, парень взял у другого лидера «Салавата».

Этот плакат чисто Дроздова, мне одноклассники подарили на новый год, мы его долго пытались поймать, не получалось, но сейчас уже получилось. Никита Урамов

А вот имя Дениса Орловича-Грудкова стало известно широкому кругу болельщиков лишь в концовке сезона. До февраля нападающий играл за «Торос», заиграть в «Салавате» Орлович-Грудков смог заиграть уже в конце регулярки, провёл все матчи и в плей-офф.

Здорово, что получилось сыграть за Салават и помочь команде. Я оцениваю свой сезон положительно, и стремлюсь, чтобы было лучше, стараюсь своей игрой показывать, что могу играть в КХЛ. Денис Орлович-Грудков, нападающий ХК «Салават Юлаев»