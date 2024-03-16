В Башкирии на выборах избирателей встречают фольклорные коллективы

Пришёл на выборы – угостился блинами. Избирателей на участках городов Благовещенск и Бирск встречают фольклорные коллективы. А самые первые жители отведали символ Масленицы.
Народные песни под аккомпанемент баяна. И это не сцена концертного зала, а избирательный участок в Благовещенске. Настроение жителям поднимают с порога, каждому в руки, кроме бюллетеня масленичный блин.
Несмотря на утро субботы, избиратели подтягиваются к открытию. В Благовещенске 41 избирательный участок, на крупных, как например этот, установлены КОИБы, таких в городе шесть. Электронное устройство автоматически фиксирует количество бюллетеней и ускоряет процесс их подсчета.
От гармонистов Благовещенска к балалаечникам Бирска. Города вносят креатив даже в такую серьезную процедуру. В числе первых посетителей и пенсионеры, и студенты, и семьи, для которых поход на выборы уже традиционный.
Организовано голосование в стандартном режиме. Присутствуют наблюдатели с общественной палаты. Безопасность обеспечивают две камеры видеонаблюдения. В режиме реального времени они транслируют картинку в ЦИК региона. На входе –металлодетектор, дежурят сотрудники полиции.
Если избиратель не приходит на участок – участок идёт к нему сам. Для бирян, которые по уважительной причине голосуют дома предусмотрена переносная урна. Члены комиссий выезжают по адресам согласно заявке.
Каждый проголосовавший забирает свой рахмат – спасибо. Браслет дающий право на скидку и возможность стать обладателем квартиры, машины или путевки. Победителей определяют дважды в день. Кроме того, здесь же жители Бирска могут выбирать площадки города, которые они хотели бы обновить. В эти дни по всей стране проходит голосование за выбор объектов благоустройства, и уже в следующем году пространства победители получат новую жизнь.