В Уфе мужчина лежал на середине Белой: на помощь пришли спасатели

Накануне вечером уфимские спасатели выезжали на помощь мужчине, который лежал льду на середине реки Белой. Сообщение об инциденте поступило в единую дежурную диспетчерскую службу.

По информации пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, выручать пострадавшего отправились два подразделения поисково-спасательного отряда. На аэролодке они добрались до уфимца, забрали его и доставили на берег, где передали медикам.

Объяснить, каким образом он оказался на середине реки, мужчина не смог. Ему примерно 40-45 лет, он очень сильно замерз, потребовалась госпитализация.