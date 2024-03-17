В заключительный день голосования БСТ покажет брифинги из ЦИКа Башкирии

В Башкортостане начался заключительный день выборов Президента России. Голосование проходит с пятницы. Накануне, во второй день выборов, явка в Башкортостане составила 64,82%. В городе Агидель и еще в 22 муниципальных районах явка превысила 70%. Съемочные группы телеканала БСТ работают в разных городах и районах. По традиции одна из них находится в Центризбиркоме региона. Все брифинги ЦИКа мы будем транслировать в прямом эфире.

Сегодня в 8 часов утра все участковые избирательные комиссии в республике вновь начали свою работу. Напомним, они открыты уже третий день подряд для того, чтобы электорат Башкортостана выбрал будущего главу государства.

Среди кандидатов – действующий Президент Владимир Путин, член КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Трехдневная работа УИКов организована для удобства граждан, чтобы они могли найти время и отдать свой голос – внести лепту в будущее региона и страны. В Башкортостане порядка 3 миллионов избирателей, для них открыты более 3 тысяч участков. Выборы проходят достаточно спокойно в республике. Инцидент, который мог бы произойти в Бирске, предотвращен бдительными сотрудниками УИКа – девушка попыталась залить зеленку в урну. Закончилось все благополучно, бюллетени сохранены, а на участок вызвали сотрудников полиции. Это говорит об организации высокого уровня безопасности. На участках дежурят представители правоохранительных органов, где-то – Росгвардии или МЧС. Картинки с видеокамеры в режиме реального времени поступают в ЦИК.