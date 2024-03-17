В Башкирии работает избирательный участок имени генерала Шаймуратова

Голосуют и с Шаймуратовым. Один из шести именных участков в Башкортостане назван в честь командира 112-й Башкавдивизии. Галочки за два дня там поставили почти 500 человек из 677.

На участке, названном в честь Минигали Шаймуратова, было оживлённо уже с открытия в 8 утра и в третий день голосования. Здесь появилась некая традиция: самым ранним избирателем становится Афкат Нигматуллин – председатель местного совета ветеранов и наблюдатель на данном участке. Сказал при этом, что не брал бюллетень в первый день, ждал нашего приезда.