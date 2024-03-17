В Башкирии подвели промежуточные итоги акции «Рахмат-2024»

В Башкирии стали известны промежуточные итоги акции «Рахмат-2024» и названы имена победителей первых дней розыгрыша призов.

В первый день голосования, 15 марта, победителем стал пенсионер из Белебея Александр Семенов, который выиграл телевизор. Много лет он работал заместителем директора по воспитательной работе в Белебеевском лицее №40.

Также в числе победителей первого дня акции – семья Апсалямовых из Нефтекамска, которая выиграла планшет.

В Стерлитамаке удача улыбнулась Алие Кадыровой и ее сыну Тимуру. Приз – ноутбук. Когда они пришли на выборы Президента страны, решили принять участие в акции «Рахмат» и зарегистрировали номер своего билета на сайте. Вечером они узнали, что стали победителями.

Еще одна победа в первый день проведения акции у Альбины Мустаевой из Чишминского района, которая выиграла электровелосипед.

Станция «Яндекс Макс» досталась уфимцу Рустаму Арсланову, а сертификат на посещение бассейна забрала Айгуль Аблаева из Уфы.

Виктор Андрух из Янаульского района проголосовал на выборах Президента страны и стал обладателем электросамоката. Так же, как и семья Рахматуллиных из деревни Ленинское.

Особенно понравилось, что всё просто, не нужна никакая дополнительная информация. Так как в акциях я участвую регулярно и за все онлайн-операции в семье отвечаю, здесь не было сложностей, но, честно говоря, удивилась, когда позвонили и сказали, что выиграли электросамокат. Теперь буду чаще участвовать, а самокат подарим детям. Елена Рахматуллина

Добавим, стать участником акции «Рахмат-2024» довольно просто: необходимо прийти на избирательный участок и проголосовать. Волонтеры акции выдают браслет и QR-билет, который нужно отсканировать, затем зарегистрировать индивидуальный номер на сайте рахмат102.РФ и ждать результаты розыгрыша.